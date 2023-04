Essen in Senioreneinrichtungen: Einrichtung in Rehau bekommt Auszeichnung

Die Anforderungen an das Essen in Senioreneinrichtungen ist hoch: Es soll günstig, aber schmackhaft und möglichst regional sein. Das Martin-Luther-Haus in Rehau hat sich deshalb im Bereich Verpflegung weitergebildet und vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münchberg eine Urkunde erhalten. Beim Coaching Seniorenverpflegung ging es um ein gesundheitsförderndes und nachhaltiges Speiseangebot. Im Martin-Luther-Haus gibt es zum Beispiel Geburtstagswunschessen, Kochsprechstunden und viele frische Gerichte.