esgehtnurgemeinsam: Oberfranken hält zusammen

In der Corona-Krisenzeit hält Oberfranken zusammen. Das sieht auch die Regierungspräsidentin von Oberfranken, Heidrun Piwernetz, so. Auch wir von Radio Euroherz haben gemeinsam mit den oberfränkischen Medien die Initiative Mutmacher gestartet unter dem Hashtag #esgehtnurgemeinsam.

so Piwernetz. Wir zeigen Mutmacher-Themen aus ganz Oberfranken. Hilfsangebote, neue Geschäftsmodelle und soziale Unterstützung mit Einzelbeispielen, um Zuversicht zu vermitteln. Auf unserer Homepage gibt es zum Beispiel die Helferplattform, auf der sich alle Unternehmen und Firmen eintragen können. So zeigen wir, wer welche Angebote in der Krise zur Verfügung stellt.