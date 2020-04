esgehtnurgemeinsam: Mutmacher Oberfranken geht an den Start

Die Welle der Hilfsbereitschaft in der Corona-Krise ist enorm. Auf Online-Plattformen bieten Menschen ihre Hilfe an, Künstler streamen ihre Konzerte aus dem Wohnzimmer und Gottesdienste laufen im Internet. Auch wir von Radio Euroherz arbeiten in den kommenden vier Wochen mit allen Medienhäusern in Oberfranken und der Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv zusammen. Wir stellen euch Hilfsangebote, neue Geschäftsmodelle oder Aktionen vor, die Mut machen sollen. Unter dem Titel „Mutmacher Oberfranken“ und dem Hashtag #esgehtnurgemeinsam geht die Initiative heute an den Start. Eine Übersicht über alle Projekte gibt’s hier.