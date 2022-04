Das Osterfest steht vor der Tür und es wird bunt in der Region. Die Kinder und Beschäftigten des Therapeutisch-Pädagogischen Zentrums haben den Brunnen am Schlossplatz in Hof mit bunten Ostereiern und Schleifen geschmückt. Auf den „Wasser marsch“-Ruf der Kinder, haben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs den Brunnen mit Wasser befüllt. Ein ganzes Osterdorf gibt’s heuer auch wieder in Silberbach. Dort könnt ihr Strohosterhasen im ganzen Dorf verteilt anschauen.

(Symbolbild)