„Es ist 5 vor 12“: Hilferuf der Deutschen Brauereien

Für Deutschlands Brauer ist es 5 vor 12. Das sagt der Deutsche Brauer-Bund und richtet sich deswegen in einem Hilferuf an die Politik. Der Bayerischer Brauerverbund hat sich ebenfalls am offenen Appell der Brauwirtschaft beteiligt. Den Brauereien würden neben den steigenden Energiekosten auch Kohlensäureknappheit und Probleme bei den Lieferketten zu schaffen machen. Auch die zahlreichen Brauereien in Oberfranken und der Euroherz-Region sind davon betroffen. Konkret fordern die Brauereien von der Regierung eine Deckelung des Gas- und Strompreises. Außerdem sollen alle Steuern, Abgaben und Umlagen auf Strom und Gas gesenkt oder sogar ganz ausgesetzt werden. Nur so könne das Überleben der überwiegend familiengeführten Traditionsbetriebe gewährleistet werden.