Es geht um Tausende Jobs: Galeria Karstadt Kaufhof schließt Filialen auch in Oberfranken

„Das sind beste Nachrichten für unsere Innenstadt“ – so reagiert Oberbürgermeister Andreas Starke auf den Erhalt der Bamberger Karstadt Filiale. Wie am Mittag bekannt wurde, verbleibt Karstadt Bamberg im Galeria Portfolio und wird fortgeführt.

, so Andreas Starke. Allerdings haben andere oberfränkische Standorte weniger Glück.

Insgesamt will Galeria Karstadt Kaufhof 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen. Nach Informationen des Konzerns gehören dazu ab dem 30.Juni diesen Jahres die Filialen in Coburg und Erlangen, sowie ab dem 31. Januar 2024 Karstadt in Bayreuth.