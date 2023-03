Es geht um 15 Millionen Euro: Wasserstoff-Modellregion Fichtelgebirge bewirbt sich um Fördergelder

Der Elektrolyseur in Wunsiedel steht derzeit still. Wasserstoff zu produzieren ist derzeit nicht rentabel, Grund sind Nebenbestimmungen der Strompreisbremse. Trotzdem will die Wasserstoff-Modellregion Fichtelgebirge weiter Vorreiter in Sachen grüner Wasserstoff sein. Viele Millionen an Fördergeldern sind bereits in die Region geflossen. Weitere 15 Millionen Euro sollen dazu kommen. Das Landratsamt Wunsiedel hat sich für die HyPerformer-Förderung des Bundes beworben. Jürgen Kromer ist Klimaschutzmanager im Landkreis Wunsiedel. Er hatte die Bewerbung schon im Sommer letzten Jahres bei den Wunsiedler Wasserstofftagen angekündigt:

Besonders die Mobilität steht im Fokus der Bewerbung. Eine Wasserstoff-Tankstelle steht in Aussicht. Auch für das Edeka-Logistikzentrum plant der Konzern mit wasserstoffbetriebenen Lastwagen. In einem Wasserstoff-Netzwerk sollen sich auch alle Kommunen im Landkreis beteiligen können. Landrat Peter Berek sieht gute Chancen für die Bewerbung. Immerhin gibt es Unterstützung auch aus dem bayerischen Wirtschaftsministerium. Eine Entscheidung des Bundes soll im ersten Halbjahr fallen.