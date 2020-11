Es geht nur gemeinsam: Oberfränkische Corona-Hilfsangebote erweitert

Es geht nur gemeinsam – So heißt es seit Beginn der Corona-Krise bei uns in Oberfranken. Alle Menschen zeigen, dass sie fest zusammenhalten. Das Demographie-Kometenzzentrum bringt alle zusammen.

Hilfsprojekte, Initiativen und Anlaufstellen haben in den vergangenen Monaten gezeigt, wie sie zusammenhalten. Das Demographie-Kompetenzzentrum Oberfranken hat jetzt seine Online-Datenbank um über 300 neue Hilfsangebote und kreative Ideen ergänzt, heißt es in einer Mitteilung. Und ständig kommen neue dazu. Unter dem Hashtag #esgehtnurgemeinsam existiert die Datenbank seit Anfang der Krise. Die Angebote sind nach Landkreisen sortiert und in die Kategorien Wirtschaft, Gesellschaft, Gesundheit und Seelsorge untergliedert.