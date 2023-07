Rivale der Selber Wölfe: Bayreuth Tigers rutschen in die Oberliga ab

Auf diesen Verein treffen die Selber Wölfe in der kommenden Eishockey-Saison schon mal nicht: Die Bayreuth Tigers werden in der kommenden Saison nicht in der DEL2, sondern in der Oberliga spielen. Im Rahmen der Verhandlung vor dem DEL Schiedsgericht haben die Tigers ihre Klage überraschend zurückgezogen – nach Erörterung der Sach- und Rechtslage, wie es in einer offiziellen Pressemitteilung heißt.

Die Ligagesellschaft hatte den Tigers die Lizenz für die DEL2 zunächst verweigert, da der Verein – aus Sicht der Liga – die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht erfüllt. Dagegen haben die Tigers geklagt. Zur aktuellen Situation möchten sich die Verantwortlichen noch äußern, heißt es in der Pressemitteilung.

Foto: Die Selber Wölfe feiern den Derbysieg über die Bayreuth Tigers im Herbst 2022