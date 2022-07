Nach Studie: Bislang melden sich 48 weitere Betroffene

Nach der Präsentation des Gutachtens über sexuelle Gewalt im katholischen Erzbistum München und Freising haben sich dort bislang 48 weitere Betroffene gemeldet. Das teilte Generalvikar Christoph Klingan am Donnerstag in München mit. Das Gutachten ging bisher von mindestens 497 Opfern aus, gleichzeitig aber auch von einem großen Dunkelfeld an Betroffenen, die bisher nicht bekannt sind.

Nach Vorlage des Gutachtens wurde eine Anlauf- und Beratungsstelle eingerichtet, bei der sich bislang 223 Menschen meldeten. Darunter waren 93 Betroffene und sechs Angehörige, allerdings auch solche, deren Fälle im Gutachten bereits erfasst waren, sagte Elisabeth Dreyßig von der Beratungsstelle.

60 Prozent der Anruferinnen und Anrufer waren älter als 60 Jahre. 139 Anrufer waren Männer, 84 Frauen. Dreyßig schilderte den Fall einer alten Frau, die zum allerersten Mal über das sprach, was ihr vor 70 Jahren angetan wurde.

53 Prozent der Beschuldigten in den Fällen, die der Beratungsstelle genannt wurden, waren Priester, 29 Prozent Ordensleute und 11 Prozent kirchliche Mitarbeiter, darunter auch Lehrkräfte und Pädagogen in Kindergärten.

Seit die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) im Jahr 2020 höhere Zahlungen für Opfer sexuellen Missbrauchs beschlossen hat, zahlte das Erzbistum nach Angaben von Amtschefin Stephanie Herrmann insgesamt 246.000 Euro aus. Von 50 Fällen, die bei der Unabhängigen Kommission anhängig waren, die über die Zahlungen entscheidet, wurde bislang in 25 gezahlt.

Das im Januar vorgestellte Gutachten hatte aufgezeigt, dass Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern im Erzbistum München und Freising über Jahrzehnte nicht angemessen behandelt worden waren. Den ehemaligen Erzbischöfen Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger, heute Benedikt XVI., wird in dem Gutachten persönlich Fehlverhalten in mehreren Fällen vorgeworfen – ebenso auch dem aktuellen Erzbischof Kardinal Reinhard Marx.

Die Studie geht von 235 mutmaßlichen Tätern aus – und von einem weit größeren Dunkelfeld. Etliche Städte und Gemeinden sehen sich inzwischen mit einer Flut von Kirchenaustritten konfrontiert.