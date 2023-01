Erzbistum Bamberg: Neujahrsempfang findet in Hof statt

Für Katholiken in der Region war das vergangene Jahr geprägt von vielen Ereignissen in der Kirche: Es ging um Missbrauchsfälle im Erzbistum Bamberg, der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick ist zurückgetreten und am Ende ist auch noch der ehemalige Papst Benedikt, der 16., gestorben.

Zeit zum nach vorne blicken, ist in Hof. Dort findet nämlich der diesjährige Neujahrsempfang des Erzbistums Bamberg statt. Für den Festvortrag ist die Professorin Ursula Nothelle-Wildfeuer von der Uni Freiburg geladen. Sie spricht zum Thema „Gemeinsam in die Zukunft. Geschwisterliche Kirche – missionarische Kirche im 21. Jahrhundert“. Nothelle-Wildfeuer hat die Deutsche Bischofskonferenz in der Vergangenheit bei karitativen, gesellschaftlichen und sozialen Fragen beraten. Mittlerweile beschäftigt sie sich dort zu sozialpolitischen Fragen. Heute ist dann auch Diözesanadministrator, Weihbischof Herwig Gössl in Hof.

Foto: Weihbischof Herwig Gössl