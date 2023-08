Bei den letzten Treffen des Erzählcafés in Plauen ging es öfter um die Plauener Straßenbahn und deren Barrierefreiheit. Heute hat der Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Lars Buchmann, daher den Geschäftsführer der Plauener Straßenbahn Karsten Treiber eingeladen. Die Teilnehmerinnen des Frauenstammtisches können ihre Fragen zwischen 14.30 und 16 Uhr im Quartier 30 in der Bahnhofsstraße also gleich persönlich an den Straßenbahn-Geschäftsführer stellen.