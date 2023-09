So kurz vor der Landtagswahl in Bayern läuft der Wahlkampf der Parteien auf Hochtouren. Deshalb kommen aktuell auch immer wieder wichtige Politiker zu uns in die Region. Heute ist zum Beispiel Finanzminister Albert Füracker in Marktredwitz. Das Unternehmen CeramTec baut dort ein neues Gebäude für seine Fertigung. Füracker ist dabei, wenn m 13 Uhr 30 der Spatenstich für den Erweiterungsbau Medizintechnik ansteht.