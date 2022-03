Erweiterung für Cube: Fahrradhersteller erhält zweite Halle im Industriegebiet Rathaushütte

Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Nachfrage an Fahrrädern immer weiter gestiegen – mit Blick auf die steigenden Spritpreise, könnten sie auch noch beliebter werden. Der Fahrradhersteller Cube zählt zu den erfolgreichsten in Europa und braucht mehr Platz. Neben dem Werk in Waldershof soll es in Zukunft eine weitere Lagerhalle im Industriegebiet Rathaushütte in Marktredwitz geben. Auch ein Bürogebäude soll dort entstehen. Diesem Antrag hat der Bauausschuss der Stadt Marktredwitz in seiner jüngsten Sitzung ohne Gegenstimme zugestimmt. Die Lagerhalle ist auf einer Fläche von 5.000 Quadratmetern geplant. Das Bürogebäude wird 300 Quadratmeter groß. Die rund 800 Mitarbeiter starke Firma will das Gelände rund um die neue Halle mit über 100 Bäumen und Sträuchern begrünen lassen.