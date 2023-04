Erweiterung des Deutsch-Deutschen Museums: Aktueller Stand in Mödlareuth

Grenzzäune, Wachtürme und mehrere Meter Mauer mitten durchs Dorf. Mödlareuth war vor der Wiedervereinigung ähnlich wie Berlin in Ost- und Westdeutschland getrennt. Daran erinnert heute noch das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth. Das wird derzeit erweitert. Dazu gehören Maßnahmen am Außengelände und ein neues Museumsgebäude. Die Kosten liegen zirka bei 22 Millionen Euro, so Museumsleiter Robert Lebegern:

Wie wichtig solche Erinnerungsorte sind, hat auch der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck betont. Er war am Mittwoch in dem Dorf und hat sich die Anlage angeschaut. Das Museum sei eine Erinnerung an eine vergangene Diktatur, aber auch ein Lernort dafür, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, so Gauck.