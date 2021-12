Erweitertes Hilfsangebot: Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit jetzt auch in Helmbrechts

Gerade in schwierigen Zeiten wie der Pandemie suchen viele Menschen nach Halt und Unterstützung. Häufig finden sie die bei Netzwerken wie der Diakonie Hochfranken. Auch in Helmbrechts gibt es mit dem Helmbrechtser Kreisel eine Anlaufstelle für alle, die Hilfe benötigen. Dieses Hilfsangebot wurde durch eine Außenstelle der Kirchlichen Allgemeinen Sozialarbeit, kurz KASA („kasa“), erweitert. Die KASA bietet Beratungen für Menschen jeden Alters mit verschiedenen Problemen an. Für die Beratung ist aktuell eine Terminvergabe per Telefon notwendig.

Weitere Außenstellen gibt es unter anderem in Rehau, Naila und Münchberg.