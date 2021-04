Erweiterte Fahrradbusse: Neues 3Fmobil startet morgen in Saison

Das sonnige Wetter lädt viele Familien ein, sich am Wochenende aufs Fahrrad zu schwingen und eine Radtour zu starten. Mit den Fahrradbussen sind auch ganz bequem weitere Strecken drin: Morgen starten sie unter neuem Namen in die Saison. Frankenwald, Fichtelgebirge und jetzt auch die Fränkische Schweiz – das sind die drei Fs, die dem 3Fmobil ab sofort ihren Namen geben. Alle Fahrradbus-Linien sind miteinander vernetzt, sodass es ganz einfach vom Fichtelgebirge in die Fränkische Schweiz oder vom Frankenwald ins Thüringer Schiefergebirge geht. Umsteigemöglichkeiten stehen an den Knotenpunkten in Bad Steben, Weißenstadt und Wunsiedel zur Verfügung. Die Fränkische Schweiz steigt erst am Pfingstsamstag ein, insgesamt geht die Saison heuer länger bis Anfang November. Ab sofort kann auch jeder ganz bequem seine Fahrt online buchen. In den Fahrradbussen gilt wie in anderen Bussen auch FFP2-Maskenpflicht.

Mehr Infos gibt es hier!