Ertappt: Dachrinnenklau vereitelt

Laute, rüttelnde Geräusche und Stimmen mitten in der Nacht: Da schreckt wohl jeder von uns aus dem Schlaf hoch. Einer Bewohnerin des Hofer Mühldamms ist genau das heute Nacht (MI) passiert; sie hat drei Männer auf frischer Tat ertappt. Sie hatten sich an der Dachrinne ihres Hauses zu schaffen gemacht.

Als sie die Frau bemerkten, sind sie in Richtung Saaleauen geflüchtet. Die bereits abmontierten Kupferrohre haben sie liegen lassen. Die Fahndung der Hofer Polizei war bisher nicht erfolgreich. Sie bittet daher um Zeugenhinweise: Die drei Männer sollen laut Aussagen der Frau eine osteuropäische Sprache gesprochen haben, als sie an ihrer Dachrinne zugange waren. Das Trio war recht jung, etwa 18 Jahre alt und im Schnitt 1,70 m groß mit schlanker bis sportlicher Figur.