Erstochene Ehefrau: Staatsanwaltschaft vermutet Totschlag

München (dpa/lby) – Nachdem ein Mann in München seine Ehefrau mit mehreren Messerstichen getötet haben soll, geht die Staatsanwaltschaft von Totschlag aus. Der 36-Jährige sei in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.

Wieso der Mann auf seine 38-jährige Frau einstach, sei nach wie vor unklar. Er sei bereits vernommen worden, weitere Befragungen zum Beispiel von Bekannten des Ehepaars stünden aber noch aus. Gegen 2.00 Uhr war der 36-Jährige am Dienstag auf eine Wache im Stadtteil Neuhausen gekommen, um die Tat zu gestehen. In der gemeinsamen Wohnung der beiden fand die Polizei daraufhin die Leiche der Frau. Der Tatzeitpunkt war nach Angaben des Sprechers gegen 0.30 Uhr.