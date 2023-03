Aktuell ist der Friedhofweg in Münchberg komplett gesperrt. In der Nebenstraße Unterer Graben hat’s einen Zimmerbrand gegeben. Das teilt die Integrierte Leitstelle Hochfranken auf Nachfrage mit. Demnach brennt dort gerade ein Kinderzimmer. Die Feuerwehr ist laut ILS vor Ort und konnte das Feuer schon eindämmen. Nach aktuellem Stand sind zwei Personen verletzt worden. Sie konnten aber vor Ort versorgt werden.

