Erstmals im Landkreis Tirschenreuth: Sommerlounge startet in Brand

Nach zweijähriger Corona-Pause präsentiert sich das Fichtelgebirge heute (04.08.) wieder bei der Sommerlounge in Brand in der Oberpfalz. Damit findet die Veranstaltung heuer zum ersten Mal im Landkreis Tirschenreuth statt. Los geht’s um 14 Uhr mit einem Kinder- und Jugendprogramm, danach geht es bei der Regionalmesse mit rund 100 Ausstellern um das Thema „Innovation und Nachhaltigkeit“. Sybille Kießling vom Förderverein Fichtelgebirge:

Neben einem Bühnenprogramm am Abend steht außerdem wieder eine Benefiz-Tombola an. Dabei gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal Erlebnisgutscheine aus dem Fichtelgebirge zu gewinnen.