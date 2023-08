«Erstickenden» Hitze: bis zu 44 Grad in Spanien

Im Nachbarland Portugal konnten inzwischen die meisten der vielen Brände, die dort die Feuerwehr seit Freitag auf Trab gehalten hatten, weitgehend unter Kontrolle gebracht werden. Am verheerendsten waren die Flammen in Odemira im Südwesten des Landes. Seit Freitag vernichteten sie circa 8400 Hektar Natur, wie der TV-Sender RTP unter Berufung auf die Behörden berichtete. Das entspricht der Fläche von knapp 12.000 Fußballfeldern.

Der Wetterdienst hatte in Spanien in dieser Woche vor dem Hintergrund der Trockenheit und auch wegen starker Winde vor einem erhöhten Waldbrandrisiko gewarnt. Nennenswerte Feuer gab es aber vorerst nicht.

In Madrid, wo kurz vor 19 Uhr noch knapp 40 Grad gemessen wurden, waren viele Straßen nachmittags menschenleer. Dafür seien die gut gekühlten Einkaufszentren und die öffentlichen Schwimmbäder schon am frühen Vormittag voll gewesen, berichteten Medien. Sehr viele «Madrileños» kehren ihrer Stadt im August ohnehin den Rücken.

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Hitzewelle überrollt Spanien

Extreme allerorten: Überschwemmungen in der Mitte Europas und gnadenlose Hitze im Süden: In Spanien könnten die Temperaturen in den (…)

Waldbrände auf Rhodos toben weiter – Tausende fliehen

Die Feuer auf der Ferieninsel Rhodos sind nicht unter Kontrolle. Auch die Situation für Tausende Touristen ist unübersichtlich. Viele (…)

Hitze, Dürre, Starkregen – Wetterextreme nehmen zu

Forscher warnen schon lange vor extremem Wetter durch den Klimawandel. Aus den Befürchtungen ist längst Realität geworden. (…)

Hitze in Griechenland, Entspannung in Spanien

Manche können etwas durchschnaufen - bei 32 Grad in Madrid, 35 Grad in Rom. Nicht so in Griechenland: Dort nähert sich die dritte (…)

Extremes Wetter in Süd- und Südosteuropa: Tote und Verletzte

In Norditalien und auf dem Balkan stürmte und hagelte es so schwer, dass Menschen ums Leben kamen. In Süditalien war es heiß, und in (…)

«Hält man nicht mehr aus»: Hitze plagt Touristen-Hotspots

Italien, Spanien, Griechenland: Alle ächzen unter heißen Temperaturen - das bringt auch manche deutschen Touristen an ihre Grenzen. (…)