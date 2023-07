Erstes Volksfest-Wochenende: Auch die ersten Einsätze der Polizei

Wir von Radio Euroherz haben gestern auf dem Hofer Volksfest mit euch den Abschied der Band Aischzeit gefeiert. Die Stimmung war aber nicht immer so gut. Es ist am ersten Volksfestwochenende auch schon zu Auseinandersetzungen gekommen. Schon am Freitag kam es zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern. Verletzt wurde aber keiner. Ein 19-Jähriger muss sich nun außerdem wegen Beleidigung verantworten. Er hatte am Samstagabend einen Platzverweis nicht befolgt und auf der Fahrt zur Dienststelle auch noch die Polizeibeamten angepöbelt. Auf dem Nachhauseweg vom Volksfest kam es in der Nacht auf Sonntag in der Lorenzstraße aus ungeklärter Ursache zum Streit zwischen drei Schülern und einer Gruppe junger Männer. Ein 16-Jähriger bekam drei Schläge ins Gesicht und gegen die Rippen. Der junge Mann kam vorsorglich ins Krankenhaus.