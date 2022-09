Erstes Teilprojekt am Sana Klinikum Hof : Neues Interventionszentrum offiziell eingeweiht

Bereits im Jahr 2019 hat das Sana Klinikum damit begonnen, seinen Standort in Hof zu erweitern. Rund 32 Millionen Euro werden allein in den Bau des ersten Teilprojekts gesteckt. So ist in den vergangenen drei Jahren ein neues Interventionszentrum auf dem Gelände des Sana Klinikums in Hof entstanden. Bereits im Juni ist das Gebäude in Betrieb gegangen, heute hat die offizielle Einweihung stattgefunden. Das IVZ bündelt unter anderem die Funktionsabteilungen der Neurologie, der Kardiologie und der Herzkatheter:

… so Dr. Holger Otto, Geschäftsführer des Sana Klinikums Hof.

Zur Einweihung war auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek zu Gast in Hof. Der Freistaat Bayern unterstützt das Bauprojekt nämlich mit rund 19,5 Millionen Euro.