Erstes Quartal 2023: Rückgang bei Wohnungsbaugenehmigungen in Bayern

Steigende Preise für Neubauten gepaart mit angewachsenen Zinsen für die Baufinanzierung lassen die Wohnungsbaugenehmigungen in Bayern zurückgehen. Das meldet das Bayerische Landesamt für Statistik für das erste Quartal des Jahres. Im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Vorjahres hat es in Bayern einen Rückgang von 28,9 Prozent bei den Baugenehmigungen gegeben. Im bayerischen Teil der Euroherz-Region lag die Zahl der genehmigten Wohnungen im ersten Quartal zwischen 16 und 31. Die wenigsten gabs in der Stadt Hof, die meisten im Landkreis Tirschenreuth.

Stadt Hof (16)

Landkreis Hof (24)

Landkreis Wunsiedel (19)

Landkreis Tirschenreuth (31)