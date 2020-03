Erstes Playoff-Spiel der Selber Wölfe abgesagt: Eishockey-Oberliga vor Saisonende

Leere Stadien, abgesagte Spiele. Der Sport ist von der Ausbreitung des Corona-Virus mittlerweile auch betroffen. Für die Selber Wölfe könnte die Eishockey-Saison möglicherweise schon beendet sein. Das erste Playoff-Spiel am Freitag zwischen bei den Tilburg Trappers ist bereits abgesagt. Das hat der Verein in Absprache mit den Gesundheitsbehörden beschlossen.

Die niederländische Provinz sei demnach die Region, die am stärksten vom Coronavirus betroffen ist. Ob das zweite Spiel im Selber Vorwerk am Sonntag stattfindet, steht noch nicht fest. Der Deutsche Eishockey-Bund hat mitgeteilt, morgen eine Entscheidung für alle Playoffs in der Eishockey-Oberliga zu treffen.