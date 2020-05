Erstes Plädoyer im Prozess gegen Ex-OB Wolbergs vorgesehen

Regensburg (dpa/lby) – Im Regensburger Korruptionsprozess um den Ex-Oberbürgermeister Joachim Wolbergs könnte am Dienstag (9.00 Uhr) die Beweisaufnahme geschlossen und das erste Plädoyer gehalten werden. Das hatte der Vorsitzende Richter Georg Kimmerl vergangene Woche in Aussicht gestellt. Erwartet wird zuerst der Schlussvortrag der Staatsanwaltschaft. Die Plädoyers der Verteidiger sollen am 18. und 19. Mai folgen. Neben Wolbergs sitzt noch ein Bauunternehmer auf der Anklagebank.

Die Anklagebehörde wirft dem Ex-OB vor, sich im Kommunalwahlkampf 2014 von Bauunternehmern mit Parteispenden bestechen lassen zu haben. Der 49-Jährige weist dies zurück. In einem ersten Prozess war er im Juli 2019 wegen zwei Fällen der Vorteilsnahme verurteilt und in sämtlichen weiteren Vorwürfen freigesprochen worden. Von einer Strafe sah das Gericht ab.

Sein Amt als Oberbürgermeister hat Wolbergs, der seit 2017 suspendiert war, inzwischen verloren. Bei der Kommunalwahl im März hatte er für den Wählerverein «Brücke» die drittmeisten Stimmen erhalten. Neue Rathauschefin wurde die SPD-Kandidatin Gertrud Maltz-Schwarzfischer, die Wolbergs seit dessen Suspendierung vertrat. Die konstituierende Sitzung des Regensburger Stadtrates mit der Wahl der Bürgermeister findet am 14. Mai statt.