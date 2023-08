Erstes Massensterben der Erdgeschichte: 443 Millionen Jahre alte Spuren in Ludwigsstadt gefunden

Spektakulärer Fund in Ludwigsstadt im Landkreis Kronach – Bei Bauarbeiten sind 443 Millionen Jahre alte Spuren des ersten Massensterbens der Erdgeschichte entdeckt worden. Die Versteinerungen kamen im Schiefergestein in einer Straßenböschung ans Licht. Nun nahm das Landesamt für Umwelt die neu entdeckte Gesteinsschicht in das landesweite Geotop-Kataster auf. Die Stadt Ludwigsstadt baut einen Schutz vor Wind und Wetter. Roland Eichhorn vom Landesamt für Umwelt:

Damals war die Gegend um Ludwigsstadt Teil eines riesigen Ozeans. Eine bis heute ungeklärte Katastrophe löschte dann fast das gesamte Leben im Meer aus.