Erstes Konzert nach Corona-Pause: Hofer Symphoniker melden sich zurück

Die Hofer Symphoniker melden sich zurück – zumindest einige von ihnen. Nach der Corona-Pause spielen sie heute um 15 Uhr das erste Konzert seit langem.

Statt vor 700 spielen die Streicher im Festsaal der Freiheitshalle vor gerade mal 50 Gästen – und alle tragen Maske. Das Konzert dauert nur eine Stunde und es gibt keine Pause. Zu hören gibt es Musik von Peter Warlock, Joseph Haydn und Edvard Grieg. Abonnenten bekommen den Vorzug, erst wenn Plätze frei bleiben, gehen die Karten in den freien Verkauf. Intendantin Ingrid Schrader blickt optimistisch in die Zukunft und hofft darauf, dass die Hofer Symphoniker bald wieder in voller Stärke vor vollem Saal spielen können.

(Symbolbild)