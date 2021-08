Erster Workshop Digital Verein(t): Anmeldungen ab sofort möglich

Durch Corona verlieren vor allem Sportvereine immer mehr Mitglieder. Eine Möglichkeit, um Menschen für den eigenen Verein zu interessieren, ist das Internet. Aber was gibt es bei der eigenen Homepage zu beachten? Mit diesem Thema beschäftigt sich am 1. September ein Workshop im Landratsamt Wunsiedel. Er ist Teil des Projekts „Digital Verein(t)“. Digitalministerin Judith Gerlach hat Anfang des Monats in Selb den Startschuss für die Aktion gegeben. Der Workshop „Öffentlichkeitsarbeit im Verein – Homepage sicher gestalten“ beschäftigt sich unter anderem mit folgenden Fragen: Wie erstellt ihr eine rechtssichere Datenschutzerklärung? Oder welche Tricks gibt es, mit denen eine Website in den Suchmaschinen gefunden wird?

An dem kostenlose Workshop dürfen maximal 25 Personen teilnehmen. Anmelden könnt ihr euch ab sofort.

Mittwoch, den 01.September 2021, um 17:00 Uhr im Landratsamt Wunsiedel

Kontakt:

Elisabeth Golly

Ehrenamtskoordinatorin

Mail: elisabeth.golly@landkreis-wunsiedel.de

Tel: 09232 80449