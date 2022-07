Erster Titel zu vergeben: Leipzig gegen Bayern im Supercup

Meister FC Bayern und Pokalsieger RB Leipzig spielen an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) um den ersten Titel der neuen Saison. In der Red Bull Arena werden die Münchner das erste Pflichtspiel nach dem Weggang von Weltfußballer Robert Lewandowski zum FC Barcelona bestreiten. Auch angeführt von Neuzugang Sadio Mané will der Rekordchampion aber schon mal «ein kleines Statement» setzen und vor dem Meisterschaftsbeginn die eigene Stärke demonstrieren.

Die Leipziger, die vor einem Jahr neben Trainer Julian Nagelsmann auch noch Abwehrspieler Dayor Upamecano und Offensivmann Marcel Sabitzer zu den Bayern hatten ziehen lassen müssen, wollen ihre bisher noch überschaubare Trophäensammlung ausbauen. «Alles, was es zu gewinnen gibt, wollen wir gewinnen», sagte Trainer Domenico Tedesco. Für RB ist es das erste Supercupspiel.