Erster Test für Greuther Fürth: 2:2 gegen Wehen Wiesbaden

Fürth (dpa/lby) – Trotz einer frühen Führung ist die SpVgg Greuther Fürth in ihrem ersten Fußball-Testspiel für die neue Saison nicht über ein Remis gegen den SV Wehen Wiesbaden hinausgekommen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl trennte sich am Samstag 2:2 (1:1) von dem Zweitliga-Absteiger aus Hessen. Branimir Hrgota brachte den fränkischen Zweitligisten zeitig (8. Minute/Foulelfmeter) in Führung, Gianluca Korte (43.) glich noch in der ersten Hälfte aus.

Anschließend wechselte Leitl seine Elf durch. Die erneute Führung durch Marco Meyerhöfer (53.) glich dann kurz vor Schluss Marvin Ajani (85.) aus. «Die Jungs haben Gas gegeben, und vieles von dem, was wir ihnen mit auf den Weg gegeben haben, umgesetzt», lobte Leitl. Am kommenden Freitag testen die Fürther gegen die SpVgg Unterhaching.