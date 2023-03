Erster Termin: Neue Selbsthilfe-Gruppe für Geschiedene im Vogtland

Wer heiratet, denkt, es hält für immer. Wenn eine Ehe in die Brüche geht ist das für viele also ein einschneidendes Erlebnis. Die Familienberatungsstelle des Diakonischen Beratungszentrums Vogtland will getrennten und geschiedenen Eltern dabei helfen, dieses zu verarbeiten. Seit diesem Monat gibt es daher eine neue Selbsthilfegruppe. Der erste Termin ist heute zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr im Familienkompetenzzentrum „JuLe“ in Plauen. Die nächsten Sitzungen finden am 23. März und am 20. April statt.

Familienkompetenzzentrum „JuLe“, Jößnitzer Straße 48, 08525 Plauen

Weitere Informationen, Anmeldung und Termine auf Anfrage unter 03741/280590 oder ifb.p@diakonieberatung-vogtland.de