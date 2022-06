Erster Tag mit Tankrabatt: Tankstellen befürchten Ansturm

Auto- und Lkw-Fahrer dürften sich schon auf den heutigen Tag gefreut haben. Ab sofort gilt nämlich der Tankrabatt, den die Bundesregierung beschlossen hat. Das bedeutet, die Ampel-Koalition hat die Energiesteuer auf Benzin und Diesel gesenkt. Nachdem die Preise mit über zwei Euro pro Liter wochenlang auf Rekordhoch waren, habt ihr uns schon deutliche Preissenkungen gemeldet. 1 Euro 64 für Benzin habt ihr schon in Arzberg gesichtet.

Günstigerer Sprit dürfte für einen Ansturm auf die Zapfsäulen sorgen. Das befürchten auch die Tankstellen in Bayern. Der Verband des Kraftfahrzeuggewerbes rechnet sogar damit, dass der Kraftstoff vorübergehend knapp werden könnte. Dabei ist noch nicht mal klar, ob die Spritpreise wirklich schon ab sofort günstiger sind. Auf die vor Mitternacht gelieferten Vorräte gilt nämlich noch der normale, also höhere, Steuersatz. Das Bundesfinanzministerium rechnet über den geplanten Zeitraum von drei Monaten mit einer Ersparnis von rund drei Milliarden Euro. Allerdings entscheiden die Mineralölkonzerne selbst, wie viel sie von der Steuerersparnis weitergeben. Darauf hat der ADAC hingewiesen. Das Bundeskartellamt will sich die Entwicklung der Spritpreise daher genau anschauen.