Erster Neuzugang fix: Jan Hammerbauer läuft künftig für Selber Wölfe auf

Während die Lichter der Sportwelt momentan wegen des Corona-Virus aus sind, basteln zum Beispiel die Selber Wölfe am Kader für die kommende Saison. Jetzt steht der erste Neuzugang fest. Wie der Eishockey-Oberligist mitteilt, läuft Jan Hammerbauer künftig für die Wölfe auf. Der Stürmer ist in Tschechien geboren, erzielte in den vergangenen beiden Spielzeiten beim Wölfe-Liga-Konkurrenten Lindau Islanders 33 Treffer und bekommt in Selb die Rückennummer 90. Laut Trainer Herbert Hohenberger stand Hammerbauer schon lange auf seiner Liste. In wenigen Wochen schon will er mit seiner Familie nach Selb ziehen.

Unterdessen hat Ex-Wölfe-Trainer Henry Thom einen neuen Job bekommen. Ab sofort ist er beim Deggendorfer SC als Trainer und sportlicher Leiter im Einsatz.