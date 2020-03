Erster Mann im Kader steht: Ben Böhringer unterschreibt bei den Selber Wölfen

Weihnachten ist ja schon eine Ecke her. Der Nachwuchs der Selber Wölfe bekommt aber jetzt noch sozusagen ein Weihnachtsgeschenk. Die (…)

Eishockey: Selber Wölfe schlagen Deggendorf, müssen in den Playoffs nach Tilburg

Eishockey: Wölfe vs. Memmingen Indians

Endspurt in der Eishockey-Oberliga: am letzten Wochenende vor den Playoffs stehen den Selber Wölfen schwierige Aufgaben bevor. In den (…)