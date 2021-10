Erster Kurzfilmpreis der Stadt Hof: Marlena Molitor mit Erwachsen oder so gewinnt

Die Hofer Filmtage, die aktuell laufen, gibts schon lange und doch gibt es immer wieder etwas neues: In diesem Jahr wurde zum ersten mal der Kurzfilmpreis verliehen. Er ist gestern Abend an Marlena Molitor mit ihrem Kurzfilm „Erwachsen oder sowas“ gegangen. Das schreibt die Stadt auf ihrer Facebook-Seite. Für die Auslobung hat sich die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla kurzerhand entschlossen. Über 2500 Euro dürfen sich die Gewinner des Kurzfilmpreises der Stadt Hof freuen. Wer gewinnt, entscheidet eine Jury aus drei Mitgliedern bestehend. Gestern Abend hat OB Döhla den Kurzfilmpreis der Stadt Hof stellvertretend an den Kameramann Moritz Dehler übergeben. Nach dem Festival steht auch noch die Verleihung des Publikum-Kurzfilmpreises der Stadt Hof an, bei welchem die Besucher im Kino, aber auch die Zuschauer via Streaming mit abstimmen dürfen.