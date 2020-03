Erster Corona-Fall in Thüringen: Mann aus dem Orlatal infiziert

Das Coronavirus breitet sich immer weiter in Deutschland aus. Gestern hat sich zum ersten Mal auch jemand aus Thüringen damit angesteckt. Dabei handelt es sich um einen 57 Jahre alten Mann aus dem Orlatal, teilt das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises mit. Er ist momentan im Krankenhaus in Saalfeld.

Am Morgen ist der Krisenstab des Landratsamtes zusammengekommen und hat weitere Maßnahmen vereinbart. Das Gymnasium „Am Weißen Turm“ in Pößneck bleibt diese Woche zu, nachdem dort zwei Verdachtsfälle aufgetaucht sind. Alle öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen im Saale-Orla-Kreis sind abgesagt. Neuigkeiten will Landrat Thomas Fügmann am Nachmittag bekannt geben. Das Landratsamt in Schleiz hat ein Bürgertelefon eingerichtet, bei dem jeder seine Fragen zum Coronavirus loswerden kann.

Die Nummer lautet: (03663) 488 888