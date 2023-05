Erster Aufschlag: SpVgg Bayern Hof gegen FC Fuchsstadt in der Relegation

Noch kann die SpVgg Bayern Hof den Klassenerhalt in der Fußball-Bayernliga schaffen. Den Weg dahin muss das Team von Mikheil Sajaia ab heute aber über die Relegation beschreiten. Die erste Runde geht gegen den FC Fuchsstadt aus der Landesliga Nordwest. Das Hinspiel ist heute um 18 Uhr 30 in Fuchsstadt in Unterfranken. Das Rückspiel ist dann am Samstag in Hof.

Der Modus der Relegation läuft so: Die Mannschaft, die nach Zusammenzählen der Ergebnisse beider Spiele mehr Treffer hat, kommt in Runde 2. Sollte es nach dem Rückspiel einen Gleichstand geben, wird das Rückspiel um zwei Mal 15 Minuten verlängert, womöglich auch um ein Elfmeterschießen, um eine Entscheidung zu erzielen.