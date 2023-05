„Erste wichtige Entscheidung“: Viertklässler in Bayern bekommen Übertrittszeugnisse

Die Schülerinnen und Schüler an den bayerischen Gymnasien stecken gerade mitten in den Abiturprüfungen. Aber auch für die rund 112.000 Viertklässler im Freistaat wird’s spannend: Sie bekommen heute (DI) ihre Übertrittszeugnisse und damit die Empfehlung für eine passende weiterführende Schulart. Kultusminister Michael Piazolo weist aber darauf hin, dass die Schüler mit dem Übertritt nur eine erste Entscheidung treffen. Interessen, Motivationen und Fähigkeiten können sich verändern, so der Minister. Deshalb sei ein Wechsel an eine andere Schulart auch danach jederzeit möglich.