Erste Vögel brüten in Bayern: Zugvögel noch bei der Rückkehr

Viele Vögel bauen derzeit in Bayern fleißig Nester und haben teilweise schon mit dem Brüten begonnen. Darunter seien Meisen, Amseln, Stare oder Sperlinge, sagte Angelika Nelson vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Hilpoltstein. Einige Paare könne man dabei auch über LBV-Webcams rund um die Uhr beobachten.

Viele Zugvögel befinden sich nach Angaben von Nelson allerdings noch auf der Rückreise in den Norden. Während viele Störche und erste Schwalben schon wieder da sind, kehren Rohrsänger und Nachtigall meist erst Mitte bis Ende April zurück.

Auch die gefährdeten Flussuferläufer und Flussregenpfeifer suchen nun nach Brutplätzen an Flussufern mit Kiesbänken. Der LBV ruft deshalb mit Blick auf die Osterferien Ausflügler an den Flüssen und Seen im Voralpenland dazu auf, gekennzeichnete Bereiche nicht zu betreten. Hunde sollten demnach dort angeleint bleiben.

Ob der Kälteeinbruch nach den sehr frühlingshaften Temperaturen Ende März den brütenden Vögel geschadet habe, sei schwer abzuschätzen, sagte Nelson. Dadurch sei es natürlich schwieriger, Insekten als Futter für den Nachwuchs zu finden.

Viele Singvögel seien aber noch gar nicht so weit. Sie legten jeden Tag nur ein Ei und beginnen mit dem Brüten erst, wenn das Gelege vollständig sei. Bei der Blaumeise dauere das zum Beispiel um die zwei Wochen.

Trotzdem könnte es auch ein Vorteil sein, wenn Vögel frühzeitig im Jahr in die Brutsaison starten. Dadurch könnten sie noch eine zweite Brut nachschieben, falls sie die erste verlieren – und so ihre Fortpflanzungschancen verbessern.