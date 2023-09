Erste Testfahrten mit Siemens-Wasserstoffzug im Allgäu

Neues Güterterminal für 83 Millionen Euro in Schwaben

Die geplante bundesweite Generalsanierung wichtiger Bahnstrecken ab 2024 trifft in den folgenden Jahren auch mehrere Abschnitte in (…)

Generalsanierung wichtiger Bahnstrecken in Bayern steht an

Einem Mann sind am Münchner Hauptbahnhof 1000 Euro Bargeld vor die Füße gefallen. Der 48-Jährige gab das (…)

Mann fallen am Hauptbahnhof 1000 Euro vor die Füße

Unwetterschäden: Kein Züge zwischen Mittenwald und Innsbruck

Wegen Unwetterschäden in Österreich ist der Zugverkehr zwischen Mittenwald in Oberbayern und dem Innsbrucker Hauptbahnhof am (…)