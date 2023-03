In Schwarzenbach an der Saale ist am Morgen ein Feuer ausgebrochen. Es brennt in einem Maschinenraum in der Färberstraße. Das teilt die Polizei per Pressealarm mit. Die Feuerwehr ist vor Ort, um den Brand zu löschen. Mehr Details sind aktuell noch nicht bekannt. Sobald es mehr Infos zu den Hintergründen gibt, erfahrt ihr hier bei Radio Euroherz.