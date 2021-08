Erste Jugendsprechstunde: Stadt Hof zieht Bilanz

Von vielen Jugendlichen hört man, dass sie nach dem Schulabschluss aus Hof weggehen wollen. Aber warum? Und was könnte sie zum Umdenken über die Stadt anregen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Rathaus ab sofort regelmäßig in der Jugendsprechstunde. Die Jugend darf sich vier Mal im Jahr daran beteiligen, die Stadt mitzugestalten. Beim ersten Treffen mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla ging es unter anderem um die Verkehrssituation in der Saalestadt oder um Treffpunkte für Jugendliche. Ein Thema waren auch die geplanten Luftfilteranlagen an den Schulen.

Es ging aber auch um die erste U-18 Wahl, die der Stadtjugendring plant. In eigens dafür eingerichteten Wahllokalen sollen Kinder und Jugendliche bestehende Wahlprogramme aufbereiten. Wahltag ist am 17. September. Es handelt sich um eine Wahl auf Landesebene, an der sich auch weitere Jugendringe aus Bayern beteiligen.