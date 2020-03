Nun gibt es auch bestätigte Corona-Fälle in Oberfranken. In einer Hausarztpraxis in Goldkronach im Landkreis Bayreuth wurden zwei Menschen positiv auf das Virus getestet. Die Praxis soll bis zum 13.März geschlossen bleiben. Das Bayreuther Gesundheitsamt hat eine zweiwöchige Quarantäne veranlasst. Die Gesundheitsbehörden ermitteln aktuell sowohl mögliche Kontaktpersonen als auch Zusammenhänge zu bislang bekannten Fällen.