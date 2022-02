Erst der Kamin, dann der Dachstuhl: Doppelter Einsatz in Marktleuthen

Gleich zweimal hat die Feuerwehr am Wochenende an einem Wohnhaus in Marktleuthen zu tun gehabt. Am Freitagabend kam es dort zu einem Kaminbrand. Am Samstagmorgen mussten die Einsatzkräfte dann erneut zu dem Haus fahren, weil der Dachstuhl gebrannt hat. Zwei Bewohner haben sich dabei eine Rauchgasvergiftung zugezogen, heißt es von der Polizei. Der Schaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Teile des Hauses sind unbewohnbar, die Bewohner mussten zwischenzeitlich bei Verwandten und Bekannten unterkommen. Aktuell ermittelt die Kripo, unter anderem, ob der Dachstuhlbrand etwas mit dem vorausgegangenen Kaminbrand zu tun hat.