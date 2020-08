Erst Ampeln, dann Bauarbeiten: Verkehrshinweise für Marktredwitz

Wer in Marktredwitz unterwegs ist, muss aktuell wegen Bauarbeiten schon einige Umwege fahren. Heute und morgen läuft auch noch der Verkehr im Bereich Waldershofer Straße/Vilser Platz anders als gewohnt. Das Staatliche Bauamt Bayreuth tauscht dort die Ampelanlagen aus. Logischerweise gibt es in dieser Zeit dort keine funktionierenden Ampeln. Damit kein Verkehrschaos entsteht werdet ihr stadteinwärts umgeleitet, in Richtung Waldershof geht alles weiter wie gewohnt. Die gleiche Situation gibt es dann auch ab Montag wieder, wenn in der Waldershofer Straße Kanal- und Wasserleitungsarbeiten starten. Voraussichtlich werden sie 5 Tage dauern.

(Symbolbild)