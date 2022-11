«Erschöpfungszustand»: Star-Dirigent Mehta sagt Konzerte ab

Der Star-Dirigent Zubin Mehta hat wegen eines «akuten Erschöpfungszustandes» drei Konzerte mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks abgesagt. «Mit großem Bedauern» müsse der 86-Jährige auf die für diesen Donnerstag, Freitag und Samstag geplanten Auftritte in der Münchner Isarphilharmonie verzichten, teilte der Bayerische Rundfunk am Mittwoch mit. Für Mehta springe der US-amerikanische Dirigent James Gaffigan ein. Ein Benefizkonzert am 11. November soll Daniel Harding dirigieren.