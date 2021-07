Ersatz fürs Wiesenfest: Münchberger Stadtsommer startet

Normalerweise hätten sich an diesem Wochenende viele Menschen in Münchberg getroffen und miteinander gefeiert. Aber auch in diesem Jahr fällt das Wiesenfest wieder aus. Heute startet aber trotzdem eine kleine Alternative, die Stimmung in die Stadt bringen soll. Der Münchberger Stadtsommer läuft bis zum 13. Juli. Bürgermeister Christian Zuber erklärt das Konzept:

Die Stadt und die vier Festwirt-Vereine haben an drei zentralen Orten die verschiedenen Treffpunkte eingerichtet. Es gilt eine begrenzte Besucherzahl und die Gäste müssen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Highlights wie das Luftballonsteigen sind auch wieder geplant. Auch ein eigenes Bier – das Mübla – ist bereits abgefüllt.