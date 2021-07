Ersatz fürs Wiesenfest: Konzert-Wochenende in Hohenberg an der Eger

Normalerweise würden an diesem Wochenende viele Menschen in Hohenberg an der Eger zusammengekommen. Das Wiesenfest muss aber auch heuer ausfallen. Die Einwohner machen das Beste draus und treffen sich zum Beispiel im Biergarten. Auch die Stadt will nicht ganz auf gute Stimmung und Musik verzichten und hat deshalb ein Konzert-Wochenende auf dem Wiesenfestplatz organisiert. Bis Montag treten jeden Abend ab 18 Uhr Musiker aus der Region auf. Morgen früh um 10 Uhr gibt es außerdem ein Standkonzert zum Frühschoppen.

Vor Ort gibt es feste Sitzplätze. Außerdem gelten die üblichen Corona-Regeln wie Maskenpflicht und Registrierung der Kontaktdaten.